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07:14 (мск), источник: VN.ru

Человек с черным пальцем пропал в Новосибирске

Две недели неизвестно местонахождение жителя Новосибирска Павла Матвиенко, который 17 марта ушел из дома и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Помощь в розыске и распространении информации о пропавшем просит поисково-спасательный отряд «Маяк». По данным волонтеров, Павел Матвиенко 1956 года рождения ушел из дома на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе 17 марта. До настоящего времени нет никакой информации, где мужчина может находиться.

Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, черные брюки, черно-белую вязаную шапку, обут в черные туфли.

Из особых примет называется почерневший указательный палец на левой руке. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

К сожалению, не всегда поиски пропавших людей заканчиваются благополучно. В конце декабря прошлого года в Новосибирске была распространена информация о розыске 19-летней инстаграмщицы. Впоследствии тело девушки обнаружили в бауле, брошенном в лесном массиве около пляжа «Бумеранг». Перед убийством злоумышленники долго насиловали жертву.

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