Человек с черным пальцем пропал в Новосибирске
Две недели неизвестно местонахождение жителя Новосибирска Павла Матвиенко, который 17 марта ушел из дома и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Две недели неизвестно местонахождение жителя Новосибирска Павла Матвиенко, который 17 марта ушел из дома и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Помощь в розыске и распространении информации о пропавшем просит
Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, черные брюки,
Из особых примет называется почерневший указательный палец на левой руке. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает
К сожалению, не всегда поиски пропавших людей заканчиваются благополучно. В конце декабря прошлого года в Новосибирске была распространена информация о розыске 19-летней инстаграмщицы. Впоследствии тело девушки обнаружили в бауле, брошенном в лесном массиве около пляжа «Бумеранг». Перед убийством злоумышленники долго насиловали жертву.
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