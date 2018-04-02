Три человека пострадали в ДТП в центре Новосибирска

По предварительным данным три человека пострадали в серьезном ДТП в центре Новосибирска — на перекрёстке улиц Ипподромской и Военной. Столкновение произошло в ночь на понедельник, 2 апреля.

Водитель за рулем автомобиля Nissan Skyline ехал по улице Ипподромской и пересекал перекрёсток с улицей Военной на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице Военной ехал автомобиль Daewoo Lacetti.

— Daewoo получил сильнейший удар в переднюю пассажирскую дверь и налетел на придорожный забор, распоровший его до фары. Nissan при этом врезался в столб. Его водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — публикует слова очевидцев аварии новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».