Три человека пострадали в ДТП в центре Новосибирска
Столкновение произошло
Столкновение произошло
По предварительным данным три человека пострадали в серьезном ДТП в центре Новосибирска — на перекрёстке улиц Ипподромской и Военной. Столкновение произошло в ночь на понедельник, 2 апреля.
Водитель за рулем автомобиля Nissan Skyline ехал по улице Ипподромской и пересекал перекрёсток с улицей Военной на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице Военной ехал автомобиль Daewoo Lacetti.
— Daewoo получил сильнейший удар в переднюю пассажирскую дверь и налетел на придорожный забор, распоровший его до фары. Nissan при этом врезался в столб. Его водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, — публикует слова очевидцев аварии новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На фотографиях с места ДТП видно, как приехавшие на место машины «скорой помощи» увозят пострадавших. Сообщается о трех госпитализированных. Также на месте ЧП работали сотрудники ДПС и спасатели МЧС.
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