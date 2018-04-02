ДТП в Алматы: Водителя Hyundai извлекали спасатели
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На проспекте
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На проспекте
ДТП произошло на пересечении улиц
На место вызвали скорую помощь и службу спасения. Спасатели помогли достать водителя из машины. С открытым переломом руки его доставили в больницу.
Причины аварии выясняют полицейские.
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