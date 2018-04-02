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07:28 (мск), источник: Kazinform

ДТП в Алматы: Водителя Hyundai извлекали спасатели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На проспекте Аль-Фараби в Алматы водитель Hyundai снес фонарный столб и врезался в дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

ДТП произошло на пересечении улиц Аль-Фараби в западном направлении, не доезжая Жарокова. Водитель Hyundai не справился с управлением, машину занесло, она перелетела через тротуар, снесла фонарный столб и врезалась в дерево.

На место вызвали скорую помощь и службу спасения. Спасатели помогли достать водителя из машины. С открытым переломом руки его доставили в больницу.

Причины аварии выясняют полицейские.

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