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06:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

За сутки в Красноярске в мкр. Солнечном произошло два пожара

По информации очевидцев, никто не пострадал.

За прошедшие сутки в Красноярске в микрорайоне Солнечном произошло два пожара.

Сначала очевидцы в соцсетях сообщили, что местные жители жарили на балконе шашлыки. Свидетели наблюдали густой дым наблюдали по адресу ул. 60 лет СССР, 14.

Затем в группе «ЧП-Красноярск» появилась информация, что на ул. 40 лет Победы произошло возгорание бойлерной. На место выезжали пожарные. В оперативной сводке МЧС пока информации по пожарам нет.

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