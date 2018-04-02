За сутки в Красноярске в мкр. Солнечном произошло два пожара
По информации очевидцев, никто не пострадал.
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По информации очевидцев, никто не пострадал.
За прошедшие сутки в Красноярске в микрорайоне Солнечном произошло два пожара.
Сначала очевидцы в соцсетях сообщили, что местные жители жарили на балконе шашлыки. Свидетели наблюдали густой дым наблюдали по адресу ул. 60 лет СССР, 14.
Затем в группе «ЧП-Красноярск» появилась информация, что на ул. 40 лет Победы произошло возгорание бойлерной. На место выезжали пожарные. В оперативной сводке МЧС пока информации по пожарам нет.
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