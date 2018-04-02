Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала арест

Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых: Надежда Судденок (заключена под стражу до 25 мая), технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в торговом центре, Игорь Полозиненко, сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и Сергей Антюшин, сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела — гендиректора компании-собственника здания Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.