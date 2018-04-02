Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала арест
Жалобу в Заводской суд Кемерово подала Надежда Судденок, ранее заключенная под стражу до 25 мая. Всего под арестом к настоящему времени находятся семь фигурантов дела.
Жалобу в Заводской суд Кемерово подала Надежда Судденок, ранее заключенная под стражу до 25 мая. Всего под арестом к настоящему времени находятся семь фигурантов дела.
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала арест, сообщили РИА Новости в Заводском суде Кемерово.
Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых: Надежда Судденок (заключена под стражу до 25 мая), технический директор
«Пока только от Судденок», — сказали РИА Новости в секретариате Заводского райсуда в ответ на вопрос, поступали ли документы на обжалование от фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
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