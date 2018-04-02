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06:46 (мск), источник: Вести - Красноярск

Посёлок Тартат затопило талыми водами

Большая вода. Жители посёлка Тартат одними из первых пострадали от весеннего паводка. Там уже затопило две улицы. Под воду ушли приусадебные участки, дороги превратились в непроходимую топь.

Источник: Вести - Красноярск

На участке Сергея затопило огород и гараж, а вода всё продолжает прибывать. Жители улицы Вокзальной каждый год со страхом ждут наступления паводков: их дома стоят в низине, куда стекают талые воды со всего посёлка.

«Затоплен полностью весь участок. С задней стороны дома вода подходит. Почти два метра осталось — и будет в доме. Баня плавает, туалеты плавают, воды по колено, а то и выше местами. Администрация бездействует, МЧС бездействует. Ко всем обращались, всем звонили», — рассказала жительница посёлка Тартат Анна Мирошникова.

Та же проблема и на улице Куйбышева. С небольшой возвышенности хорошо видно, что она вся затоплена. Это уже не улица, а настоящее болото, по которому просто невозможно пройти.


В местной администрации уверяют, МЧС знают о проблеме, воду уже пытались откачать, но техника не справляется, людей не хватает. «Нужно делать ливнёвки, но там заужена дорога, заужена улица, находятся столбы уличного освещения, и внизу под асфальтом проходит электрический кабель. И вот вчера, когда прибыл пожарный расчёт, они всё это посмотрели и сказали: «Мы не можем. Угроза жизни людей, потому что там может убить током», — пояснила специалист управления поселковыми территориями Вилена Дунаева.

Пока службы Железногорска ищут пути решения, жителям затопленной котловины остаётся самостоятельно откачивать воду с собственных участков.

Вероника УСКОВА.

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