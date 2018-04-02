Посёлок Тартат затопило талыми водами

Источник: Вести - Красноярск

На участке Сергея затопило огород и гараж, а вода всё продолжает прибывать. Жители улицы Вокзальной каждый год со страхом ждут наступления паводков: их дома стоят в низине, куда стекают талые воды со всего посёлка.



«Затоплен полностью весь участок. С задней стороны дома вода подходит. Почти два метра осталось — и будет в доме. Баня плавает, туалеты плавают, воды по колено, а то и выше местами. Администрация бездействует, МЧС бездействует. Ко всем обращались, всем звонили», — рассказала жительница посёлка Тартат Анна Мирошникова.



Та же проблема и на улице Куйбышева. С небольшой возвышенности хорошо видно, что она вся затоплена. Это уже не улица, а настоящее болото, по которому просто невозможно пройти.