Трамваи встали на Северо-Западе Челябинска из-за смерти пассажира в вагоне
Инцидент произошёл утром 2 апреля.
Инцидент произошёл утром 2 апреля.
Движение трамваев на
«Стоит движение от Свердловского проспекта в сторону Чичерина, пока не поехали», — пояснили в службе.
«Пожилому человеку стало плохо, скорая приехала, но помощь оказывать было уже некому, ждём полицию и катафалку», — написала очевидица в одной из групп в соцсети.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.