Трамваи встали на Северо-Западе Челябинска из-за смерти пассажира в вагоне

Движение трамваев на Северо-Западе Челябинска остановилось утром 2 апреля из-за смерти пассажира в салоне, информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердили в МУП «Служба организации движения».

«Стоит движение от Свердловского проспекта в сторону Чичерина, пока не поехали», — пояснили в службе.

«Пожилому человеку стало плохо, скорая приехала, но помощь оказывать было уже некому, ждём полицию и катафалку», — написала очевидица в одной из групп в соцсети.