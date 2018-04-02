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06:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамваи встали на Северо-Западе Челябинска из-за смерти пассажира в вагоне

Инцидент произошёл утром 2 апреля.

Движение трамваев на Северо-Западе Челябинска остановилось утром 2 апреля из-за смерти пассажира в салоне, информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» подтвердили в МУП «Служба организации движения».

«Стоит движение от Свердловского проспекта в сторону Чичерина, пока не поехали», — пояснили в службе.

«Пожилому человеку стало плохо, скорая приехала, но помощь оказывать было уже некому, ждём полицию и катафалку», — написала очевидица в одной из групп в соцсети.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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