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07:25 (мск), источник: Om1.ru

У президента «Федерации тайского бокса в Омской области» угнали Toyota

Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.

В минувшую субботу утром 31 марта, в полицию обратился президент «Федерации тайского бокса в Омской области». Мужчина пояснил, что ночью кто-то угнал его автомобиль Toyota Corolla, который был припаркован у его дома на бульваре Архитекторов.

Порталу Om1.ru стало известно, что сумму ущерба потерпевший оценил в 690 тысяч рублей. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Ведутся поиски угонщика и транспортного средства.

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