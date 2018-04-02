У президента «Федерации тайского бокса в Омской области» угнали Toyota
Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.
Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.
В минувшую субботу утром 31 марта, в полицию обратился президент «Федерации тайского бокса в Омской области». Мужчина пояснил, что ночью
Порталу Om1.ru стало известно, что сумму ущерба потерпевший оценил в 690 тысяч рублей. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Ведутся поиски угонщика и транспортного средства.
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