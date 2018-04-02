Жертвами столкновения автомобиля с поездом под Уфой стали два человека
Уфа. 2 апреля.
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Уфа. 2 апреля.
По предварительным данным, накануне вечером на железнодорожном переезде вблизи поселка Нагаево в Октябрьском районе Уфы произошло столкновение локомотива грузового поезда и автомобиля Volkswagen Polo.
«В результате аварии водитель автомобиля, 1994 года рождения, и его пассажир, 1986 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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