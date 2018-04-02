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07:27 (мск), источник: Интерфакс

Жертвами столкновения автомобиля с поездом под Уфой стали два человека

Уфа. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом под Уфой, сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, накануне вечером на железнодорожном переезде вблизи поселка Нагаево в Октябрьском районе Уфы произошло столкновение локомотива грузового поезда и автомобиля Volkswagen Polo.

«В результате аварии водитель автомобиля, 1994 года рождения, и его пассажир, 1986 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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