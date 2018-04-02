Житель Бурятии пытался дать взятку полицейскому в Иркутске
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Бурятии, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции на железнодорожной станции «Иркутск — Пассажирский».
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