Житель Бурятии пытался дать взятку полицейскому в Иркутске

Как сообщает 2 апреля 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 23 марта в здании железнодорожного вокзала транспортные полицейские с помощью металлодетектора обнаружили у прибывшего из Бурятии гражданина Д. патрон к огнестрельному оружию. Чтобы избежать разбирательства по этому факту, прибывший вместе с ним его знакомый — гражданин В. попытался дать полицейскому взятку в 2 тыс. рублей. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.