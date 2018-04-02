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06:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Житель Бурятии пытался дать взятку полицейскому в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Бурятии, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции на железнодорожной станции «Иркутск — Пассажирский».

Как сообщает 2 апреля 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 23 марта в здании железнодорожного вокзала транспортные полицейские с помощью металлодетектора обнаружили у прибывшего из Бурятии гражданина Д. патрон к огнестрельному оружию. Чтобы избежать разбирательства по этому факту, прибывший вместе с ним его знакомый — гражданин В. попытался дать полицейскому взятку в 2 тыс. рублей. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

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