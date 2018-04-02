В Приморье разыскивают водителя, сбившего пешехода

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В Находке сотрудники Госавтоинпекции просят помочь в поисках водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Находки.

«В районе автобусной остановки “Заводская” 1 апреля неустановленный водитель на автомашине Toyota Ist светло-серого цвета, совершил наезд на женщину — пешехода переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель с места происшествия скрылся, очевидцы сообщили о происшествии, пострадавшая женщина была госпитализирована.