В Омске тушили пожар в гостинице ДОСААФ

Источник: Reuters

Вчера, 1 апреля, в 20.09 вечера в пожарную часть Кировского округа поступило сообщение о возгорании в гостинице регионального отделения ДОСААФ. По тревоге на место происшествия выехали семь боевых расчетов. В тушении огня участвовало 33 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.

Как стало известно порталу Om1.ru, возгорание произошло в одноместном номере на четвертом этаже гостиницы. Однако сильное задымление наблюдалось на всем этаже. По данным пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, еще до прибытия пожарных, из здания самостоятельно эвакуировались 112 человек, четверо из которых — дети.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. В момент появления огня моментально сработала пожарная сигнализация. Поэтому люди смогли экстренно покинуть опасное помещение. Обошлось без пострадавших.