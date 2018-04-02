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07:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омске тушили пожар в гостинице ДОСААФ

Из здания было эвакуировано 112 человек, четверо из которых дети. Пострадавших нет.

Источник: Reuters

Вчера, 1 апреля, в 20.09 вечера в пожарную часть Кировского округа поступило сообщение о возгорании в гостинице регионального отделения ДОСААФ. По тревоге на место происшествия выехали семь боевых расчетов. В тушении огня участвовало 33 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.

Как стало известно порталу Om1.ru, возгорание произошло в одноместном номере на четвертом этаже гостиницы. Однако сильное задымление наблюдалось на всем этаже. По данным пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, еще до прибытия пожарных, из здания самостоятельно эвакуировались 112 человек, четверо из которых — дети.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. В момент появления огня моментально сработала пожарная сигнализация. Поэтому люди смогли экстренно покинуть опасное помещение. Обошлось без пострадавших.

Возгорание удалось локализовать за десять минут — к 20.25 часам.

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