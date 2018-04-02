В Омске тушили пожар в гостинице ДОСААФ
Из здания было эвакуировано 112 человек, четверо из которых дети. Пострадавших нет.
Из здания было эвакуировано 112 человек, четверо из которых дети. Пострадавших нет.
Вчера, 1 апреля, в 20.09 вечера в пожарную часть Кировского округа поступило сообщение о возгорании в гостинице регионального отделения ДОСААФ. По тревоге на место происшествия выехали семь боевых расчетов. В тушении огня участвовало 33 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.
Как стало известно порталу Om1.ru, возгорание произошло в одноместном номере на четвертом этаже гостиницы. Однако сильное задымление наблюдалось на всем этаже. По данным
Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. В момент появления огня моментально сработала пожарная сигнализация. Поэтому люди смогли экстренно покинуть опасное помещение. Обошлось без пострадавших.
Возгорание удалось локализовать за десять минут — к 20.25 часам.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.