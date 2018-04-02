Пятеро новосибирцев заработали полмиллиона долларов на продаже наркотиков
Уголовные дела с обвинительным с обвинительными заключениями направлены в суд, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, об этом сообщили в
Уголовные дела с обвинительным с обвинительными заключениями направлены в суд, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, об этом сообщили в
Пятеро новосибирцев заработали полмиллиона долларов на продаже наркотиков, об этом рассказали в
Участники группы начали заниматься продажей наркотиков в конце 2015 года. Двое мужчин и три женщины зарабатывали таким образом чуть более года.
«Организатор приобретал у поставщика оптовую партию наркотического средства через
Для увеличения массы одна из девушек смешивала наркотики с листьями мяты, расфасовывала и сооружала
Другая девушка, выполнявшая роль оператора, принимала заказы, сообщала клиентам о местах «закладок» и получала оплату через электронный кошелек.
«21 декабря 2016 года в результате проведения комплекса
Во время обыска полицейские изъяли более 2,5 килограммов наркотиков синтетического происхождения, банковские карты,
Участники группы заработали более 27 миллионов рублей. следователи наложили арест на денежные средства в сумме более 560 тысяч рублей и 120 долларов США, две квартиры, долю в квартире и автомобиль, принадлежащие обвиняемым.
В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
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