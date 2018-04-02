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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пятеро новосибирцев заработали полмиллиона долларов на продаже наркотиков

Уголовные дела с обвинительным с обвинительными заключениями направлены в суд, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пятеро новосибирцев заработали полмиллиона долларов на продаже наркотиков, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Участники группы начали заниматься продажей наркотиков в конце 2015 года. Двое мужчин и три женщины зарабатывали таким образом чуть более года.

«Организатор приобретал у поставщика оптовую партию наркотического средства через тайник-закладку, после чего совместно с 30-летней соучастницей доставлял запрещенное вещество по месту ее жительства в Железнодорожном районе Новосибирска», — пояснили правоохранители.

Для увеличения массы одна из девушек смешивала наркотики с листьями мяты, расфасовывала и сооружала тайники-закладки.

Другая девушка, выполнявшая роль оператора, принимала заказы, сообщала клиентам о местах «закладок» и получала оплату через электронный кошелек.

«21 декабря 2016 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области», — добавили в МВД.

Во время обыска полицейские изъяли более 2,5 килограммов наркотиков синтетического происхождения, банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны, ноутбуки и др.

Участники группы заработали более 27 миллионов рублей. следователи наложили арест на денежные средства в сумме более 560 тысяч рублей и 120 долларов США, две квартиры, долю в квартире и автомобиль, принадлежащие обвиняемым.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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