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07:34 (мск), источник: Вести - Пермь

Главарь банды «черных» риелторов вину не признает

Наталье Морозовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима и штрафа в полмиллиона рублей.

Источник: Вести - Пермь

Пермский краевой суд вынес приговор главарю банды черных риелторов. По версии следствия, руководитель агентства недвижимости в Березниках Наталья Морозова вместе с мужем и еще одним сотрудником находили пьющих людей и разными способами отбирали у них квартиры. Если те не соглашались, то их убивали.

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Доказано четыре подобных эпизода. Соучастники заявили, что заказчиком всех преступлений была Наталья Морозова. Ей дали 20 лет колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. Еще два миллиона она должна выплатить пострадавшим.

Ян Заборский, судья Пермского краевого суда: «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Морозовой наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей».

До этого Наталью Морозову признал виновной по всем 40 пунктам обвинения суд присяжных. Сама 39-летняя женщина с приговором не согласна и намерена обжаловать его в высших инстанциях.

Наталья Морозова, осужденная: «Вину не признаю и не признавала никогда. Буду обжаловать».

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