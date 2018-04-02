За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе, находился студент из Екатеринбурга

За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе, находился студент из Екатеринбурга

За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе у переезда в Зинино в воскресенье вечером, находился 24-летний студент Уральского федерального университета из Екатеринбурга.