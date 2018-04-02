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07:29 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе, находился студент из Екатеринбурга

За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе у переезда в Зинино в воскресенье вечером, находился 24-летний студент Уральского федерального университета из Екатеринбурга.

Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По предварительным данным, водитель нарушил правила и проехал на запрещающий красный сигнал семафора. Второй погибший — 32-летний житель Челябинской области.

ДТП произошло около 19 часов накануне. Поезд следовал со стороны Челябинска в сторону Самары. Опрокидывания вагонов не произошло. Обстоятельства выясняются.

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