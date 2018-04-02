За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе, находился студент из Екатеринбурга
За рулем «Фольксваген Поло», столкнувшегося с поездом в Уфе у переезда в Зинино в воскресенье вечером, находился 24-летний студент Уральского федерального университета из Екатеринбурга.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.