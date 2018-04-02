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08:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уголовное дело возбуждено из-за нападения на журналиста в Шелехове

Уголовное дело возбуждено по факту грабежа, совершённого в Шелехове в отношении Виталия Шахназарова, который является генеральным директором ООО «Иркутская медиа-группа».

Как сообщает 2 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два человека напали на мужчину, когда он около 1.40 в ночь на 1 апреля ходил в магазин, преступники завладели его мобильным телефоном, документами и банковской картой. Сотрудники уголовного розыска мобилизованы на раскрытие преступления, занимаются розыском злоумышленников.

Сам Виталий связывает это нападение с его профессиональной деятельностью, как рассказал он коллегам, напавшие на него мужчины кричали: «Бей этого журналюгу недоделанного».

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