Уголовное дело возбуждено из-за нападения на журналиста в Шелехове
Уголовное дело возбуждено по факту грабежа, совершённого в Шелехове в отношении Виталия Шахназарова, который является генеральным директором ООО «Иркутская медиа-группа».
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Уголовное дело возбуждено по факту грабежа, совершённого в Шелехове в отношении Виталия Шахназарова, который является генеральным директором ООО «Иркутская медиа-группа».
Как сообщает 2 апреля 2018 года
Сам Виталий связывает это нападение с его профессиональной деятельностью, как рассказал он коллегам, напавшие на него мужчины кричали: «Бей этого журналюгу недоделанного».
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