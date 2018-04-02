Уголовное дело возбуждено из-за нападения на журналиста в Шелехове

Как сообщает 2 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два человека напали на мужчину, когда он около 1.40 в ночь на 1 апреля ходил в магазин, преступники завладели его мобильным телефоном, документами и банковской картой. Сотрудники уголовного розыска мобилизованы на раскрытие преступления, занимаются розыском злоумышленников.