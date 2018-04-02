Гранату нашли на автомобильной парковке в Иркутске
Муляж обнаружили накануне утром в микрорайоне Первомайский.
Муляж обнаружили накануне утром в микрорайоне Первомайский.
Муляж обнаружили накануне утром в микрорайоне Первомайский.
Рядом с этим местом находятся кафе и остановка общественного транспорта. По тревоге прибыли оперативные службы, территорию оцепили. Саперы выяснили что граната не боевая. Сейчас полицейские выясняют, кто ее там «забыл». И что это было — первоапрельская шутка или угроза предпринимателям.
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