Под Канском вновь загорелись древесные отходы. В этот раз огонь вспыхнул в районе дачного массива на реке Курыш. Возможно, свалку лесопилок подожгли специально. На месте уже работают полицейские и пожарные, чтобы не допустить распространения огня. Напомним, в страшном пожаре в мае минувшего года в Канске сгорели несколько улиц, 57 домов, и погибли три человека.