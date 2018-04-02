Под Канском вновь загорелись древесные отходы
Под Канском вновь загорелись древесные отходы. В этот раз огонь вспыхнул в районе дачного массива на реке Курыш.
Под Канском вновь загорелись древесные отходы. В этот раз огонь вспыхнул в районе дачного массива на реке Курыш.
Под Канском вновь загорелись древесные отходы. В этот раз огонь вспыхнул в районе дачного массива на реке Курыш. Возможно, свалку лесопилок подожгли специально. На месте уже работают полицейские и пожарные, чтобы не допустить распространения огня. Напомним, в страшном пожаре в мае минувшего года в Канске сгорели несколько улиц, 57 домов, и погибли три человека.
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