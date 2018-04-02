Упавший с высоты канатоходец в Братске отделался ушибом руки
ИРКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Канатоходец, упавший с восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске Иркутской области, чувствует себя нормально, он ушиб руку, сказал РИА Новости руководитель департамента культуры города Евгений Гудков.
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