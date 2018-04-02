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08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Таможня Екатеринбурга изъяла у жителя Перми $50 тыс

Таможня Екатеринбурга изъяла у жителя Перми $50 тыс., которые он попытался провезти через границу, возвращаясь из Стамбула в Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба таможни, житель Перми проследовал в аэропорту через «зеленый коридор», но не смог ответить на вопрос о сумме имеющихся наличных. В результате таможенного контроля в сумке пассажира были обнаружены незадекларированные деньги.

В объяснениях пассажир указал, что знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, однако думал, что данная мера распространяется только на вывоз. В данный момент денежные средства изъяты. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».

Если вина будет доказана, жителю Перми грозит штраф в размере от трехкратной до 10-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работ на аналогичный срок.

Напомним, декларированию подлежит перевозка наличных денежных средств в сумме от $10 тыс.

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