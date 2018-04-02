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08:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны подробности смертельного ДТП на железнодорожных путях в Уфе

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На железнодорожном переезде по дороге в село Акбердино 1 апреля было зарегистрировано столкновение локомотива с «Фольксваген Поло».

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 23-летний уфимец, студент третьего курса одного из вузов, управлял автомобилем, принадлежащим его матери. Молодой человек, направлявшийся в сторону Уфы, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым составом.

В результате столкновения и полученных при этом травм водитель иномарки и его 32-летний пассажир, житель Челябинской области, погибли. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, момент ДТП сняли на видео. На заднем плане записи просматривается, как легковой автомобиль белого цвета пытается проскочить перед приближающимся поездом. Однако маневр водителю не удался, железнодорожный состав буквально снес машину с пути.

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