Стали известны подробности смертельного ДТП на железнодорожных путях в Уфе

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 23-летний уфимец, студент третьего курса одного из вузов, управлял автомобилем, принадлежащим его матери. Молодой человек, направлявшийся в сторону Уфы, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым составом.

В результате столкновения и полученных при этом травм водитель иномарки и его 32-летний пассажир, житель Челябинской области, погибли. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.