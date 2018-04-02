Крыша трактира в Казани загорелась из-за вспышки жиров при приготовлении шашлыков на мангале

«Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что площадь пожара составила 450 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Информация о горении кровли в двухэтажном здании трактира «Старый амбар» поступила в субботу, 31 марта в 22:39 мск. В 0.04 мск было локализовано открытое горение.