Крыша трактира в Казани загорелась из-за вспышки жиров при приготовлении шашлыков на мангале
Казань. 2 апреля.
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Казань. 2 апреля.
«Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале», — говорится в
Отмечается, что площадь пожара составила 450 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Информация о горении кровли в двухэтажном здании трактира «Старый амбар» поступила в субботу, 31 марта в 22:39 мск. В 0.04 мск было локализовано открытое горение.
Посетители и персонал трактира были эвакуированы до приезда пожарных.
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