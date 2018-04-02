Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Скрипаля пришла в сознание и заговорила - СМИ
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Оксану Федорову раскритиковали за неудачный макияж
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
08:14 (мск), источник: Интерфакс

Крыша трактира в Казани загорелась из-за вспышки жиров при приготовлении шашлыков на мангале

Казань. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Главное управление МЧС России по Республике Татарстан озвучило предварительную причину пожара, вспыхнувшего в субботу в трактире «Старый амбар» в Казани.

«Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что площадь пожара составила 450 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Информация о горении кровли в двухэтажном здании трактира «Старый амбар» поступила в субботу, 31 марта в 22:39 мск. В 0.04 мск было локализовано открытое горение.

Посетители и персонал трактира были эвакуированы до приезда пожарных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Полпред президента представил властям Кузбасса врио губернатора
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь