Строительный кран упал в центре Казани, никто не пострадал
Казань. 2 апреля.
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Казань. 2 апреля.
«Накануне в 8:45 мск поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке на улице Тукая, 31 в Казани», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали.
«Стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены гостиницы. Удачное стечение обстоятельств», — отметил собеседник агентства.
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