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08:12 (мск), источник: Интерфакс

Строительный кран упал в центре Казани, никто не пострадал

Казань. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Падение подъемного крана произошло на одной из строительных площадок в Казани, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в ГУ МЧС России по Татарстану.

«Накануне в 8:45 мск поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке на улице Тукая, 31 в Казани», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, стоящие рядом здания не пострадали.

«Стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены гостиницы. Удачное стечение обстоятельств», — отметил собеседник агентства.

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