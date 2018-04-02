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08:59 (мск), источник: VN.ru

Грипп убил одного человека в Новосибирской области

Жертвой гриппа стал житель Болотнинского района, который слишком поздно обратился за помощью, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Подтип вируса-убийцы — A (H1N1).

«Зарегистрирована смерть в Болотнинской ЦРБ пациента 1958 года рождения с диагнозом грипп. Вирус идентифицирован — A (H1N1)», — рассказала Елена Аксенова 2 апреля на аппаратном совещании в правительстве области.

По ее словам, проведено эпидемиологическое расследование. Установлено, что пациент не был вакцинирован и обратился за медпомощью поздно — на шестые сутки с начала заболевания, передает «Интерфакс».

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Эпидпорог превышен на 20%: грипп-2018 в Новосибирске

В целом в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, добавила замминистра. По состоянию на 27 марта в Новосибирской области зарегистрировано 26074 случаев заболеваемости ОРВИ. Показатель составил 93,8 болезни на 10 тысяч населения. Это выше значения эпидпорога на 12,0%.

В Новосибирске ситуация еще более серьезная: ОРВИ заболели 17033 человека. Показатель составил 106,2 случая на 10 тысяч населения, что выше значения эпидпорога на 20,7%.

В связи с превышением эпидпорогов в области проводятся ограничительные и дополнительные противоэпидемические мероприятия. Обследованы 989 человек, обнаружены РНК 372 вирусов гриппозной этиологии (47 вирусов гриппа В и 325 вирусов гриппа А). Привито против гриппа 1,2 миллиона человек, что составляет 43,3% от всего населения. Среди привитых заболевших нет.

В январе 2017 года в Новосибирске в реанимации скончалась 5-летняя девочка, которую госпитализировали с диагнозом ОРВИ тяжелой степени и кишечной инфекцией. У девочки развился отек мозга.

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