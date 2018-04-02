Грипп убил одного человека в Новосибирской области
Жертвой гриппа стал житель Болотнинского района, который слишком поздно обратился за помощью, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Подтип
Жертвой гриппа стал житель Болотнинского района, который слишком поздно обратился за помощью, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Подтип
«Зарегистрирована смерть в Болотнинской ЦРБ пациента 1958 года рождения с диагнозом грипп. Вирус идентифицирован — A (H1N1)», — рассказала Елена Аксенова 2 апреля на аппаратном совещании в правительстве области.
По ее словам, проведено эпидемиологическое расследование. Установлено, что пациент не был вакцинирован и обратился за медпомощью поздно — на шестые сутки с начала заболевания, передает «Интерфакс».
В целом в регионе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, добавила замминистра. По состоянию на 27 марта в Новосибирской области зарегистрировано 26074 случаев заболеваемости ОРВИ. Показатель составил 93,8 болезни на 10 тысяч населения. Это выше значения эпидпорога на 12,0%.
В Новосибирске ситуация еще более серьезная: ОРВИ заболели 17033 человека. Показатель составил 106,2 случая на 10 тысяч населения, что выше значения эпидпорога на 20,7%.
В связи с превышением эпидпорогов в области проводятся ограничительные и дополнительные противоэпидемические мероприятия. Обследованы 989 человек, обнаружены РНК 372 вирусов гриппозной этиологии (47 вирусов гриппа В и 325 вирусов гриппа А). Привито против гриппа 1,2 миллиона человек, что составляет 43,3% от всего населения. Среди привитых заболевших нет.
В январе 2017 года в Новосибирске в реанимации скончалась 5-летняя девочка, которую госпитализировали с диагнозом ОРВИ тяжелой степени и кишечной инфекцией. У девочки развился отек мозга.
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