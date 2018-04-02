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09:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В миграционном управлении Челябинской области проходят обыски

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. Силовики работают сегодня в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Эту информацию подтверждают в областном Главке.

«В УРЧ СБ Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ регионального в управлении по вопросам миграции проводится необходимый комплекс мероприятий», — коротко рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о расследовании случаев получения взяток. Задержан начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Владимир Белоносов. В СУ СК РФ по региону информацию пока не комментируют. Отметим, это далеко не первый случай появления претензий к честности руководства бывшей миграционной службы, которая теперь является Управлением в составе МВД.

Ранее областной суд приговорил бывшего начальника УФМС по Челябинской области Артура Дамерта к пяти годам колонии строгого режима. Его обвиняли в превышении служебных полномочий и получении взятки. Еще один топ-менеджер, бывший глава регионального УФМС Сергей Рязанов умер в СИЗО Челябинска от сердечной недостаточности в ожидании апелляции на свой приговор. Его также признали виновным в получение взятки и злоупотреблении полномочиями.

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