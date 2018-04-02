В миграционном управлении Челябинской области проходят обыски
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. Силовики работают сегодня в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Эту информацию подтверждают в областном Главке.
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. Силовики работают сегодня в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Эту информацию подтверждают в областном Главке.
«В УРЧ СБ Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ регионального в управлении по вопросам миграции проводится необходимый комплекс мероприятий», — коротко рассказали в
Ранее областной суд приговорил бывшего начальника УФМС по Челябинской области Артура Дамерта к пяти годам колонии строгого режима. Его обвиняли в превышении служебных полномочий и получении взятки. Еще один
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