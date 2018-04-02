В миграционном управлении Челябинской области проходят обыски

«В УРЧ СБ Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ регионального в управлении по вопросам миграции проводится необходимый комплекс мероприятий», — коротко рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о расследовании случаев получения взяток. Задержан начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Владимир Белоносов. В СУ СК РФ по региону информацию пока не комментируют. Отметим, это далеко не первый случай появления претензий к честности руководства бывшей миграционной службы, которая теперь является Управлением в составе МВД.