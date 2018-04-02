Высокопоставленный полицейский задержан в Челябинске

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Владимира Белоносова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным источников в правоохранительных структурах, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Оперативно-розыскные мероприятия проводят сотрудники УФСБ совместно с Управлением собственной безопасности полицейского главка.

Белоносов, по предварительным данным, получал взятки за содействие в решении вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории РФ.