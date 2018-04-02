Высокопоставленный полицейский задержан в Челябинске
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Владимира Белоносова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным источников в правоохранительных структурах, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Белоносов, по предварительным данным, получал взятки за содействие в решении вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории РФ.
В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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