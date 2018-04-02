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09:06 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе автомобиль вылетел с моста

В Уфе легковушка вылетела с моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В автомобильном сообществе появилась фотография с места ДТП. По изображению понятно, что с моста в Миловке, проломив ограждение, слетела легковушка и встала на крышу. На месте работают сотрудники ДПС.

Информация о пострадавших уточняется.

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