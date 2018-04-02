В Уфе автомобиль вылетел с моста
В Уфе легковушка вылетела с моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Уфе легковушка вылетела с моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В автомобильном сообществе появилась фотография с места ДТП. По изображению понятно, что с моста в Миловке, проломив ограждение, слетела легковушка и встала на крышу. На месте работают сотрудники ДПС.
Информация о пострадавших уточняется.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.