Директор челябинской турфирмы получила срок за хищение миллионов

Женщина предоставляла потерпевшим ложные сведения о бронировании отелей и билетов почти год: с мая 2015-го по апрель 2016-го года. За это время она сумела обмануть 26 туристов.

Отбывать наказание мошенница, осужденная по части третьей статьи 159 УК РФ, по решению Ленинского районного суда Челябинска будет в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.