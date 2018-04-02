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09:09 (мск), источник: Uralpress.ru

Директор челябинской турфирмы получила срок за хищение миллионов

Директор челябинской турфирмы «Империя путешествий» получила три года лишения свободы за хищение у своих клиентов суммы, превышающей 3,3 миллиона рублей.

Женщина предоставляла потерпевшим ложные сведения о бронировании отелей и билетов почти год: с мая 2015-го по апрель 2016-го года. За это время она сумела обмануть 26 туристов.

Отбывать наказание мошенница, осужденная по части третьей статьи 159 УК РФ, по решению Ленинского районного суда Челябинска будет в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного им материального ущерба, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

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