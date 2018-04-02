В Казани из-за паводка может затопить сотни домов‍

Наиболее сильная фаза паводка ожидается в первой половине апреля, пока из-за достаточно прохладной погоды паводок идет довольно спокойно.

В случае резкого потепления затопить может несколько квадратных километров Советского и Приволжского районов, особенно по берегам реки Нокса в жилых массивах Салмачи и Вишневка. Также подтопление возможно в жилых массивах по низменным берегам реки Волга и малых рек Казанка, Киндерка, Вертлевка и Сухая река.

Сейчас в городе приведены в готовность оборудование, снаряжение, шесть лодок и семь мотопомп.