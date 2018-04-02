В Казани из-за паводка может затопить сотни домов
В Казани
В Казани
Наиболее сильная фаза паводка ожидается в первой половине апреля, пока
В случае резкого потепления затопить может несколько квадратных километров Советского и Приволжского районов, особенно по берегам реки Нокса в жилых массивах Салмачи и Вишневка. Также подтопление возможно в жилых массивах по низменным берегам реки Волга и малых рек Казанка, Киндерка, Вертлевка и Сухая река.
Сейчас в городе приведены в готовность оборудование, снаряжение, шесть лодок и семь мотопомп.
Ранее сообщалось, что в Казани уже подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек.
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