Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы-Екатеринбург
Сотрудники
Сотрудники
Инцидент произошел вечером 28 марта на трассе «Алматы-Екатеринбург».
Работники полиции заметили, как задняя часть общественного транспорта марки «Неоплан», перевозившего 51 пассажира, загорелась и немедленно остановили автобус для ликвидации возгорания.
К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что всех пассажиров пересадили в проезжающий мимо автобус.
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