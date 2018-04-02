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09:02 (мск), источник: Nur.kz

Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы-Екатеринбург

Сотрудники дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области Нурмагамбетов и Игенов помогли избежать возгорания пассажирского автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу местного ДВД.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел вечером 28 марта на трассе «Алматы-Екатеринбург».

Работники полиции заметили, как задняя часть общественного транспорта марки «Неоплан», перевозившего 51 пассажира, загорелась и немедленно остановили автобус для ликвидации возгорания.

К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что всех пассажиров пересадили в проезжающий мимо автобус.

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