Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы-Екатеринбург

Работники полиции заметили, как задняя часть общественного транспорта марки «Неоплан», перевозившего 51 пассажира, загорелась и немедленно остановили автобус для ликвидации возгорания.

К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что всех пассажиров пересадили в проезжающий мимо автобус.