«Пришлось ехать на Бла-Бла-Каре»: в аварии под Уфой разбился житель Екатеринбурга
32-летний житель Екатеринбурга приезжал в столицу на
32-летний житель Екатеринбурга приезжал в столицу на
1 апреля в Калининском районе Уфы на Зининском переезде поезд протаранил иномарку Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что автомобиль протащило на целый километр. Выжить в нем было нереально — на месте аварии скончались 23-летний водитель иномарки, а также его 32-летний пассажир.
Позже выяснилось, что погибшим пассажиром оказался Антон Рябов, житель Екатеринбурга. Как рассказали «Комсомолке» друзья молодого человека, он приехал в Уфу на
«Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ».
— Антон в 12 часов ночи должен был быть уже в Екатеринбурге. Учитывая, что ехать от Уфы к нам
Родители Антона живут в
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