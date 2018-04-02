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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

«Пришлось ехать на Бла-Бла-Каре»: в аварии под Уфой разбился житель Екатеринбурга

32-летний житель Екатеринбурга приезжал в столицу на анимэ-фестиваль.

1 апреля в Калининском районе Уфы на Зининском переезде поезд протаранил иномарку Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что автомобиль протащило на целый километр. Выжить в нем было нереально — на месте аварии скончались 23-летний водитель иномарки, а также его 32-летний пассажир.

Позже выяснилось, что погибшим пассажиром оказался Антон Рябов, житель Екатеринбурга. Как рассказали «Комсомолке» друзья молодого человека, он приехал в Уфу на анимэ-фестиваль. Обратно мужчина решил ехать на заранее забронированном автомобиле через сервис «Бла Бла Кар».

«Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ».

— Антон в 12 часов ночи должен был быть уже в Екатеринбурге. Учитывая, что ехать от Уфы к нам где-то пять часов, они как раз должны были выехать в семь. Только я вот понятия не имею, что они делали в Зинино, ведь это совсем не по пути, — говорит его друг Андрей. — Очень много вопросов, на которые нет ответов.

Родители Антона живут в Санкт-Петербурге. Они вылетели в Уфу первым же рейсом на опознание. После него парня перевезут в Екатеринбург, где и похоронят Антона.

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