Житель Хабаровского края проследил за пенсионером и ограбил его
Мужчина толкнул пожилого комсомольчанина, когда тот заходил в свою квартиру и вынес оттуда продукты и телевизор.
Мужчина толкнул пожилого комсомольчанина, когда тот заходил в свою квартиру и вынес оттуда продукты и телевизор.
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— Когда пенсионер стал открывать двери своей квартиры, злоумышленник толкнул его и вошел в жилое помещение. Добычей налетчика стали продукты питания и плазменный телевизор, который подозреваемый сдал в ломбард, — сообщили в
Вырученные деньги мужчина потратил на свои нужды. Сейчас правоохранители предпринимают меры по розыску похищенного, чтобы затем вернуть законному владельцу. А по данному факту стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого выдворили в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.
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