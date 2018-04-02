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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровского края проследил за пенсионером и ограбил его

Мужчина толкнул пожилого комсомольчанина, когда тот заходил в свою квартиру и вынес оттуда продукты и телевизор.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Он заметил во дворе пожилого комсомольчанина, проследил за ним до подъезда, проводил до квартиры, а затем совершил преступление.

— Когда пенсионер стал открывать двери своей квартиры, злоумышленник толкнул его и вошел в жилое помещение. Добычей налетчика стали продукты питания и плазменный телевизор, который подозреваемый сдал в ломбард, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вырученные деньги мужчина потратил на свои нужды. Сейчас правоохранители предпринимают меры по розыску похищенного, чтобы затем вернуть законному владельцу. А по данному факту стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого выдворили в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.

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