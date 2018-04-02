Житель Хабаровского края проследил за пенсионером и ограбил его

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Он заметил во дворе пожилого комсомольчанина, проследил за ним до подъезда, проводил до квартиры, а затем совершил преступление.

— Когда пенсионер стал открывать двери своей квартиры, злоумышленник толкнул его и вошел в жилое помещение. Добычей налетчика стали продукты питания и плазменный телевизор, который подозреваемый сдал в ломбард, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.