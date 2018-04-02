В результате ДТП с реанимобилем во Владивостоке пострадал человек
Водитель внедорожника неудачно развернулся.
Водитель внедорожника неудачно развернулся.
1 апреля во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» и внедорожника, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в
В результате столкновения
Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», реанимобиль серьезно поврежден и выведен из эксплуатации минимум на три месяца. Пациент не пострадал, другим автомобилем СМП, оперативно прибывшем на замену, благополучно доставлен в стационар для дальнейшего лечения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.