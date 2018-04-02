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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

В результате ДТП с реанимобилем во Владивостоке пострадал человек

Водитель внедорожника неудачно развернулся.

1 апреля во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» и внедорожника, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, транспортное происшествие произошло на Океанском проспекте, 140 в 16:45.

Мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался со стороны улицы Тобольская. При развороте водитель не занял крайнее положение и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения пассажир-женщина, 1968 года рождения, которая находилась в «скорой» получила сотрясение головного мозга. Ей назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», реанимобиль серьезно поврежден и выведен из эксплуатации минимум на три месяца. Пациент не пострадал, другим автомобилем СМП, оперативно прибывшем на замену, благополучно доставлен в стационар для дальнейшего лечения.

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