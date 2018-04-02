В результате ДТП с реанимобилем во Владивостоке пострадал человек

1 апреля во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» и внедорожника, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, транспортное происшествие произошло на Океанском проспекте, 140 в 16:45.

Мужчина, 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался со стороны улицы Тобольская. При развороте водитель не занял крайнее положение и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения пассажир-женщина, 1968 года рождения, которая находилась в «скорой» получила сотрясение головного мозга. Ей назначено амбулаторное лечение.