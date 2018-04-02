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10:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В центре Санкт-Петербурга обрушился балкон муниципалитета

К счастью, никто не пострадал.

В центре Санкт-Петербурга обрушился балкон муниципалитета.

О ЧП сообщили пользователи в социальных сетях. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 апреля, около 16 часов. Часть балкона упала рядом со входом в МО «Ивановский». Здание муниципалитета находится на улице Седова.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, в этот момент рядом никого не было: пострадавших нет.

«Балкончик, кстати, находится по соседству с теми, кто за этим должен следить», — отмечают пользователи в комментариях.

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