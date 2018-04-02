Страшное ДТП на «Скандинавии» оказалось смертельным
Страшное ДТП на автодороге «Скандинавия» действительно оказалось смертельным.
Страшное ДТП на автодороге «Скандинавия» действительно оказалось смертельным.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Федерального дорожного агентства, ДТП случилось на 129-м километре ФАД. Занята половина проезжей части, на участке введено реверсивное движение транспорта.
«Сопутствующих ДТП дорожных условий и претензий к дорожным органам нет. Обработка проезжей части на участке, где произошло ДТП, была выполнена в 07:15», — отмечается в сообщении.
По словам очевидцев, водитель фуры пытался избежать удара, но безуспешно.
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