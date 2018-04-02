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10:23 (мск), источник: Водитель Петербурга

Страшное ДТП на «Скандинавии» оказалось смертельным

Страшное ДТП на автодороге «Скандинавия» действительно оказалось смертельным.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 8:30 на 127-м километре трассы неустановленный водитель легкового автомобиля «Хонда», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым «Рено». Водитель «Хонды» скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Федерального дорожного агентства, ДТП случилось на 129-м километре ФАД. Занята половина проезжей части, на участке введено реверсивное движение транспорта.

«Сопутствующих ДТП дорожных условий и претензий к дорожным органам нет. Обработка проезжей части на участке, где произошло ДТП, была выполнена в 07:15», — отмечается в сообщении.

По словам очевидцев, водитель фуры пытался избежать удара, но безуспешно.

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