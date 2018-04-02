Страшное ДТП на «Скандинавии» оказалось смертельным

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 8:30 на 127-м километре трассы неустановленный водитель легкового автомобиля «Хонда», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым «Рено». Водитель «Хонды» скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-37888583&id=456239997&hash=5e0d5bfea4c2a8ef&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Федерального дорожного агентства, ДТП случилось на 129-м километре ФАД. Занята половина проезжей части, на участке введено реверсивное движение транспорта.

«Сопутствующих ДТП дорожных условий и претензий к дорожным органам нет. Обработка проезжей части на участке, где произошло ДТП, была выполнена в 07:15», — отмечается в сообщении.