Два автомобиля провалились под лёд Иркута возле села Смоленщина
Два автомобиля провалились под лёд Иркута в районе села Смоленщина.
Два автомобиля провалились под лёд Иркута в районе села Смоленщина.
Об этом сообщает
— Люди потеряли бдительность. Думают, что всё ещё зима. Сначала утонул УАЗик, затем поехал КАМАЗ вытаскивать и тоже провалился под лёд.
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