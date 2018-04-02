Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Дочь Юлии Барановской растет копией мамы
Огонь не пройдет: как уберечь себя и близких от пожара
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
Анжелика Варум пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Самые живописные мосты мира
10:26 (мск), источник: Вести Иркутск

Два автомобиля провалились под лёд Иркута возле села Смоленщина

Два автомобиля провалились под лёд Иркута в районе села Смоленщина.

Источник: Вести Иркутск

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Уже установлено, что машины выехали на лед вне переправы. Люди, находившиеся в автомобилях успели эвакуироваться, УАЗ и КаМАЗ уже извлекли на поверхность. Примечательно, что водители не сообщили о происшествии в службу спасения. Вероятно, для того, чтобы избежать штрафа. А эти кадры сняли очевидцы ЧП:

— Люди потеряли бдительность. Думают, что всё ещё зима. Сначала утонул УАЗик, затем поехал КАМАЗ вытаскивать и тоже провалился под лёд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Взятый на "деле 9-летней Маэлис" маньяк признался еще в одном убийстве
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
Как санкции США и Европы скажутся на добыче нефти в России
Меняйло рассказал о новых свидетелях по делу о пожаре в Кемерово
Тулеев ушел в отставку после почти 21 года губернаторства
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях
Латвия утвердила перевод русских школ на латышский язык обучения
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь