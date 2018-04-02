Два автомобиля провалились под лёд Иркута возле села Смоленщина

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Уже установлено, что машины выехали на лед вне переправы. Люди, находившиеся в автомобилях успели эвакуироваться, УАЗ и КаМАЗ уже извлекли на поверхность. Примечательно, что водители не сообщили о происшествии в службу спасения. Вероятно, для того, чтобы избежать штрафа. А эти кадры сняли очевидцы ЧП: