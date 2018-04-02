Появилось видео момента столкновения поезда и легковушки в Уфе

В сети появилось видео жуткого столкновения Volkswagen Polo и грузового поезда.

Страшные кадры разместили журналисты ГТРК «Башкортостан». Напомним, что смертельное ДТП случилось 1 апреля, примерно в семь часов вечера на железнодорожном переезде в Зинино. Судя по всему, 23-летний водитель захотел проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. К несчастью, парень не смог рассчитать скорость движения поезда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gmLvkTCcPNw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На момент столкновения в машине находились двое — водитель и его 32-летний пассажир. Оба молодых человека погибли на месте происшествия.