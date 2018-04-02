Появилось видео момента столкновения поезда и легковушки в Уфе
Грузовой состав протащил машину более одного километра.
Грузовой состав протащил машину более одного километра.
В сети появилось видео жуткого столкновения Volkswagen Polo и грузового поезда.
Страшные кадры разместили журналисты ГТРК «Башкортостан». Напомним, что смертельное ДТП случилось 1 апреля, примерно в семь часов вечера на железнодорожном переезде в Зинино. Судя по всему, 23-летний водитель захотел проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. К несчастью, парень не смог рассчитать скорость движения поезда.
На момент столкновения в машине находились двое — водитель и его 32-летний пассажир. Оба молодых человека погибли на месте происшествия.
В ГИБДД Башкирии объяснили, что за рулем иномарки был студент третьего курса уфимского вуза. Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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