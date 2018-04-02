В Выборгском районе сгорели две иномарки
В результате пожара пострадавших нет.
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В результате пожара пострадавших нет.
В Выборгском районе сгорели две иномарки.
Как сообщают в
У иномарок Hyundai Solaris и Infiniti выгорели отсеки двигателей. Пострадавших нет.
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