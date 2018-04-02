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10:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Выборгском районе сгорели две иномарки

В результате пожара пострадавших нет.

В Выборгском районе сгорели две иномарки.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался вечером в воскресенье, 1 апреля. Огонь охватил автомобили, припаркованные возле дома № 1 на Сердобольской улице. На место происшествия прибыли 9 человек личного состава. Им удалось справиться с возгоранием с течение часа.

У иномарок Hyundai Solaris и Infiniti выгорели отсеки двигателей. Пострадавших нет.

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