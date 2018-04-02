В Выборгском районе сгорели две иномарки.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался вечером в воскресенье, 1 апреля. Огонь охватил автомобили, припаркованные возле дома № 1 на Сердобольской улице. На место происшествия прибыли 9 человек личного состава. Им удалось справиться с возгоранием с течение часа.