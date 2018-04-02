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10:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом председатель Думы городского поселения попался на взятке

Председателя Думы городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области задержали при получении взятки за содействие мужчине в решении вопроса с земельным участком.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Следственного комитета, в апреле 2017 года в администрацию поселения обратился местный житель с просьбой об изменении статуса земли с зоны специального назначения на «зону застройки объектами личных подсобных хозяйств». Парламентарии отказали ему. Однако председатель Думы, воспользовавшись ситуацией, предложил собственнику за 200 000 рублей урегулировать вопрос с недвижимостью.

При получении денег чиновник был задержан региональной полицией. Свою вину в содеянном он не признает, от дачи показаний отказывается. Мужчина пояснил, что местный житель просто вернул ему долг, а не дал взятку.

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