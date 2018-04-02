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10:58 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде МАЗ насмерть сбил пенсионерку

Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительной информации, в 10:30 33-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ-651689», двигаясь по пр. Ленина со стороны Тракторозаводского района в сторону Центрального района, напротив дома № 94 по пр. Ленина совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

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