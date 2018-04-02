В Волгограде МАЗ насмерть сбил пенсионерку
Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе.
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Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе.
Как сообщают в
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
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