В Волгограде МАЗ насмерть сбил пенсионерку

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительной информации, в 10:30 33-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ-651689», двигаясь по пр. Ленина со стороны Тракторозаводского района в сторону Центрального района, напротив дома № 94 по пр. Ленина совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.