Источник сообщил об отправке братьев Магомедовых в «Кремлевский централ»
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU. Арестованные по подозрению в организации преступного сообщества владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов помещены в следственный «вип-изолятор» — «Кремлевский централ», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
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