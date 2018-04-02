Источник сообщил об отправке братьев Магомедовых в «Кремлевский централ»

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU. Арестованные по подозрению в организации преступного сообщества владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов помещены в следственный «вип-изолятор» — «Кремлевский централ», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.