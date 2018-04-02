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11:03 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил об отправке братьев Магомедовых в «Кремлевский централ»

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU. Арестованные по подозрению в организации преступного сообщества владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов помещены в следственный «вип-изолятор» — «Кремлевский централ», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Магомедовы и Максидов содержатся в СИЗО-1 федерального подчинения, так называемом «Кремлевском централе», расположенном на одной территории с СИЗО «Матросская тишина», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что это учреждение особой категории, в которое заключают высокопоставленных арестантов.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

В минувшую субботу Тверской суд Москвы отправил под арест владельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова.

Полиция инкриминирует фигурантам создание организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и особо крупную растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ).

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