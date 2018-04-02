В Ачинске застрявший в туннеле грузовик вытаскивали трактором

Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине. Размер туннеля в узком месте составляет 2,8 метра. При въезде в узкое пространство стоит дорожный знак, ограничивающий ширину транспортных средств, которые могут проехать в 2,4 м. Однако установлен он с другой стороны туннеля.