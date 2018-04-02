В Ачинске застрявший в туннеле грузовик вытаскивали трактором
Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине.
Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине.
Японский грузовик застрял в дорожном туннеле в Ачинске. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях.
Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине. Размер туннеля в узком месте составляет 2,8 метра. При въезде в узкое пространство стоит дорожный знак, ограничивающий ширину транспортных средств, которые могут проехать в 2,4 м. Однако установлен он с другой стороны туннеля.
«Спасение очередного
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