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10:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Ачинске застрявший в туннеле грузовик вытаскивали трактором

Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине.

Японский грузовик застрял в дорожном туннеле в Ачинске. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях.

Грузовой автомобиль не прошел в туннель по ширине. Размер туннеля в узком месте составляет 2,8 метра. При въезде в узкое пространство стоит дорожный знак, ограничивающий ширину транспортных средств, которые могут проехать в 2,4 м. Однако установлен он с другой стороны туннеля.

«Спасение очередного Винни-пуха из трубы» — так прокомментировали свидетели происшествия операцию по спасению грузовика. Застрявшему автомобиля помог выехать трактор, который оттащил его назад.

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