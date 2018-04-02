Под Ростовом задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана

Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска «Донецк», который находится на границе России и Украины, при попытке въехать на территорию Российской Федерации.
«В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве, разбое и хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
«Комплекс принимаемых на границе мер, тщательная проверка документов у лиц, пересекающих границу, вызывает порой нарекания в адрес пограничников. Но такие примеры говорят сами за себя. Бдительность на границе не бывает излишней», — отмечают пограничники.
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