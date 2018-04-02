Под Ростовом задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана

Источник: РИА Новости

Мужчину задержали на автомобильном пункте пропуска «Донецк», который находится на границе России и Украины, при попытке въехать на территорию Российской Федерации.

«В 2002 году в городе Валуйки Белгородской области при совершении убийства задержанный завладел охотничьим ружьем ветерана, после чего с применением насилия вынудил его супругу отдать ордена и медали», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве, разбое и хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.