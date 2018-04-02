В Краснодаре водитель такси устроил аварию и скрылся
ДТП произошло в поселке Пашковском.
ДТП произошло в поселке Пашковском.
По информации УМВД РФ по Краснодару, в 11 вечера 1 апреля в поселке Пашковском водитель автомобиля «Мазда» ехал по ул. Космонавтов и на перекрестке с ул. Крупской, нарушив ПДД, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109.
Пострадали два пассажира «Мазды» и водитель ВАЗа, им оказана медицинская помощь.
Водитель «Мазды» покинул место аварии. Рядом с его автомобилем была найдена табличка с шашечками такси: это позволило сделать вывод, что водитель занимался извозом. На заднем сиденье иномарки обнаружена сумка с документами. По ним, водителю 54 года и в марте он был остановлен сотрудниками полиции, но отказался от прохождения медосвидетельствования.
Полиция занимается его поисками.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.