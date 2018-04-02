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10:49 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре водитель такси устроил аварию и скрылся

ДТП произошло в поселке Пашковском.

По информации УМВД РФ по Краснодару, в 11 вечера 1 апреля в поселке Пашковском водитель автомобиля «Мазда» ехал по ул. Космонавтов и на перекрестке с ул. Крупской, нарушив ПДД, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109.

Пострадали два пассажира «Мазды» и водитель ВАЗа, им оказана медицинская помощь.

Водитель «Мазды» покинул место аварии. Рядом с его автомобилем была найдена табличка с шашечками такси: это позволило сделать вывод, что водитель занимался извозом. На заднем сиденье иномарки обнаружена сумка с документами. По ним, водителю 54 года и в марте он был остановлен сотрудниками полиции, но отказался от прохождения медосвидетельствования.

Полиция занимается его поисками.

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