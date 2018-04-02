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10:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Россиянин пытался провезти в Калининградскую область 115 кг «санкционки» из Польши

Житель региона пытался привезти из Польши санкционные товары. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной таможни.

Мужчина приехал на пропускной пункт Мамоново — Гроново на автомобиле «Тойота». Водитель не стал подавать таможенную декларацию, однако во время досмотра сотрудники ведомства нашли тайники в конструктивных полостях двери, под капотом, за ящиком для перчаток, между передней стенкой грузового отделения и спинками сидений. Там находилась мясо-молочная продукция — сосиски, паштеты, сливочное масло, сыр. Вес «санкционки» превысил 115 килограммов.

Владелец пояснил, что купил товары в Польше и вёз их в Калининградскую область для перепродажи. «О том, что продукция, перемещаемая через границу без ветеринарных документов и в антисанитарных условиях, может быть опасна для российских потребителей, мужчина не задумывался», — добавили в пресс-службе.

Продукты изъяли и поместили на склад временного хранения. На россиянина завели административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ — «Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных мест, затрудняющих обнаружение товаров» и по статье 16.3 КоАП РФ — «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС».

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