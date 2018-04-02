Россиянин пытался провезти в Калининградскую область 115 кг «санкционки» из Польши

Мужчина приехал на пропускной пункт Мамоново — Гроново на автомобиле «Тойота». Водитель не стал подавать таможенную декларацию, однако во время досмотра сотрудники ведомства нашли тайники в конструктивных полостях двери, под капотом, за ящиком для перчаток, между передней стенкой грузового отделения и спинками сидений. Там находилась мясо-молочная продукция — сосиски, паштеты, сливочное масло, сыр. Вес «санкционки» превысил 115 килограммов.

Владелец пояснил, что купил товары в Польше и вёз их в Калининградскую область для перепродажи. «О том, что продукция, перемещаемая через границу без ветеринарных документов и в антисанитарных условиях, может быть опасна для российских потребителей, мужчина не задумывался», — добавили в пресс-службе.