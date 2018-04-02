Пожарные Сызрани больше двух часов тушили двухэтажный банный комплекс
С огнём боролись 21 пожарный и шесть единиц техники.
С огнём боролись 21 пожарный и шесть единиц техники.
В понедельник, 2 апреля, в 01:13, в Сызрани на улице Саратовской, горела частная баня на площади 110 квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На тушение пожара выехали
Пожар удалось локализовать в 02:15, и только через час, в 03:15 полностью потушить.
Как пишет «Маленькая Сызрань», пожар произошел в двухэтажном здании банного комплекса внутри участка за ТЦ «Империя». Пламя распространилось по деревянным перекрытиям с первого этажа на второй, а затем и крышу. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливается.
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