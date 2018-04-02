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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На месте пожара в частном доме в Тольятти нашли тела двух человек

Огонь вспыхнул ночью на улице Саратовской.

В Тольятти ночью с понедельник, 2 апреля, на улице Саратовской произошел пожар. Вспыхнул частный дом. Огонь распространился по площади в 20 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 00:35. На место выехали 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Локализовать возгорание удалось в 1:00, а полностью потушили пожар еще через минуту.

На месте пожара нашли тела двух человек: мужчины и женщины, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник. Сейчас правоохранители выясняют причину их гибели.

Кроме того, специалисты устанавливают причину пожала, а также выясняют, какой ущерб нанес огонь.

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