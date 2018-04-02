Врач красноярской поликлиники за 400 тысяч рублей помогла мужчине оформить инвалидность

Врача красноярской поликлиники заподозрили в продаже документов на право получения инвалидности. Об этом рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, за три года, с 2013 года по ноябрь 2016 года, заместитель главного врач Красноярской городской поликлиники № 7 за 394 тыс. рублей помогла жителю Красноярска оформить инвалидность. Женщина подготовила все необходимые медицинские документы, выдала направление на медико-социальной экспертизы и необходимые для ее прохождения заключения врачебной комиссии.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.