Врач красноярской поликлиники за 400 тысяч рублей помогла мужчине оформить инвалидность
Городская поликлиника № 7 которой два филиала — на ул. Бограда, 93 и на ул.
Городская поликлиника № 7 которой два филиала — на ул. Бограда, 93 и на ул.
Врача красноярской поликлиники заподозрили в продаже документов на право получения инвалидности. Об этом рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, за три года, с 2013 года по ноябрь 2016 года, заместитель главного врач Красноярской городской поликлиники № 7 за 394 тыс. рублей помогла жителю Красноярска оформить инвалидность. Женщина подготовила все необходимые медицинские документы, выдала направление на
Напомним, городская поликлиника № 7 которой два филиала — на ул. Бограда, 93 и на ул.
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