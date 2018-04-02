Три автомобиля столкнулись на Тюменском тракте. Среди пострадавших — дети
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля, ИА УралПолит.Ru. Три автомобиля попали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Среди пострадавших есть дети.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля, ИА УралПолит.Ru. Три автомобиля попали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Среди пострадавших есть дети.
ДТП произошло на 105-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В него попали три автомобиля. В аварии пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей, сообщил глава
По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Ауди» врезался в ехавшую впереди «Хонду Цивик», которую, в свою очередь, от удара выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречной «Хендэ Элантра».
Пострадавшие — три мальчика 2010, 2012 и 2015 годов рождения и трое взрослых — женщины 1987−1981 годов рождения и мужчина 1987 года рождения.
«В связи с тяжелыми травмами детей, собранные материалы по данному факту полиция направила нашим партнерам в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Водитель “Ауди” полицией освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. “Хонда” и “Хенде” восстановлению не подлежат», — отметил начальник
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