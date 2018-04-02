Офисы в центре Челябинска эвакуировали из-за возгорания

В полдень 2 апреля несколько пожарных расчетов примчались к 16-этажке на Курчатова, 5 В. В это время администрация здания, первые этажи которого заняты множеством офисов, выводила персонал. Об этом газете «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили читатели.