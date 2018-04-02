Офисы в центре Челябинска эвакуировали из-за возгорания
На место прибыли несколько пожарных машин.
В полдень 2 апреля несколько пожарных расчетов примчались к 16-этажке на Курчатова, 5 В. В это время администрация здания, первые этажи которого заняты множеством офисов, выводила персонал. Об этом газете «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили читатели.
Однако раскладывать технику и заливать пламя не понадобилось. Управились локальными силами.
— Горела парикмахерская в здании. Возможно, было короткое замыкание. Никто не пострадал, — сообщили очевидцы.
После трагичных событий в Кемерове, в Челябинске массово проверяют торговые комплексы. Экстренные службы проявляют повышенную бдительность к каждому случаю возгорания.
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